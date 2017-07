Calw Mukinga trommelt afrikanisch

Alle Darbietungen zeichnete ein großer Schwung und mitreißender Rhythmus aus, so dass sich die Anwesenden nach ihrem Vermögen und Können beteiligten.

Spannend und witzig wurde es bei den Stücken mit den Körperinstrumenten, wenn beispielsweise ein überraschendes "Plopp" ertönte oder an den Wangen gezogen wurden und so ganz neue Töne entstanden. Auch der "Cup Groove" brachte Überraschendes: Mit Trinkbechern wurde auf der Djembe gespielt. Nach zwei Takten wurde der Becher auf die rechte Trommel verschoben, am Ende landete er im Papierkorb. Zum Schluss blieb noch ein trommelnder Becher übrig, der schließlich ebenfalls im Papierkorb landete.

Die Musiker spielten und sangen mit solcher Freude, dass die Zuschauer davon sehr berührt wurden. Sie werden sich sicher noch lange an diese Darbietungen erinnern. Hausdirektorin Stefanie Vollmer dankte den Akteuren im Namen des Fördervereins und allen Anwesenden für diese wunderbare Vorstellung.