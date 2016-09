Calw MSC Rallye wird zum Zuschauermagneten

Als der Simca mit seinen blinkenden Warnleuchten über den Kurs bretterte, wussten die Rallyefreunde: Es geht los, die Strecke ist frei. Unzählige Arbeits- und Planungsstunden lagen zu diesem Zeitpunkt hinter den Verantwortlichen.

Calws Oberbürgermeister Ralf Eggert räumte in seinem Grußwort ein: Der Aufwand für die Rallye sei enorm, es müssten zahlreiche Genehmigungsverfahren beachtet, Feld und Waldwege gesperrt, Anfahrten ausgeschildert und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Die Calwer Rallye mit ihrer großen Tradition ist ein Werbeträger für die Stadt, das konnte man an der Fülle von unterschiedlichsten Kennzeichen beim Fahrerlager in Neuhengstett, bei der Präsentation der Fahrzeuge auf der Unteren Brücke in Calw, und auf den Parkplätzen an den Wertungsprüfungen (WP) "Seitzental/Wildberg", "Station Teinach" und Rundkurs "Spindlers Hof" ablesen.