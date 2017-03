Calw Motorsägen könnten Schlaf rauben

"Zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit", so schreibt die Bahn, muss in vier Nachtschichten mit Motorsäge und Schienenfahrzeug gearbeitet werden – was wiederum zu Lärmbelästigungen führen könne. Die Arbeitszeit beginnt um 21 Uhr und endet um 6 Uhr.

Doch hätten diese Arbeiten nicht auch tagsüber erledigt werden können? Nein, erklärt die Deutsche Bahn. Die Arbeiten müssten "aus Sicherheitsgründen in der Betriebsruhe ausgeführt werden".