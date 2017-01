Calw Möchtegern-Räuber, flatternde Nerven, mörderische Pläne

Der cholerische Hans Georg "Raphael" Zwitscher (Stefan Lörcher) und sein ungeschickter, total überforderter Kumpan Walter "Dimitri" Meerbusch träumen von einem unbeschwerten Leben an den Stränden Venezuelas. Mit Waffengewalt und maskiert wollen sie sich die Mittel für das süße Aussteigerleben in besagter Filiale holen.

Da aber Walter den Alarmknopf nicht vom Einschaltknopf der Kaffeemaschine unterscheiden kann und die Bankerbin sich unerwartet vor ihrem Shoppingtrip nach New York noch Dollars abholen will, eskaliert die Geschichte sehr schnell dahingehend, dass die Bank von Polizei umstellt ist und dem Gangsterduo die Nerven flattern.

Die Ausnahmesituation deckt darüber hinaus die hinterlistigen, mörderischen Absichten von Herbert von Reibach-Hämmerle (Adrian Kessler) und seiner Liebschaft Vanessa Brettschneider in Person von Stefania Calanna auf.

Die aber ins Leere laufen, weil Henriette von Reibach (Tanja Lietz) ihrem Gatten und seinem Turteltäubchen längst auf die Schliche gekommen ist. Aus Tätern werden Opfer und dann wieder umgekehrt, wer steht mit wem auf welcher Seite?

Sogar das Fernsehen schaltet live nach Stammheim. Reporter Harry Hirsch (Philipp Leiber) interviewt Passanten vor dem Schauplatz des Stammheimer "Blutbads", bei dem noch "100 Geiseln" in der Bank festsitzen.

Zündender Wortwitz, expressive Spielfreude

In einer entlarvenden Persiflage auf die sensationslüsternen Rund-um-die-Uhr-Nachrichtensender kommt neben dem verantwortlichen Polizisten (Philipp Leiber), der beim Wort "Blutbad" umkippt, auch der Stammheimer Ortsvorsteher Patrick Seckinger zu Wort. Zündender Wortwitz und die expressive Spielfreude des Ensembles führen die Geschichte durch allerlei Wendungen und Wirrungen einem ebenso überraschenden wie verblüffenden Höhepunkt zu, der noch nicht verraten sei, da es weitere Vorstellungen gibt.

Dass sie auch durchaus sängerische Qualitäten haben, bewiesen die Akteure unter der gemeinsamen Regie von Tanja Lietz und Stefan Lörcher mit dem Abba-Hit "Money, money, money" am Ende. Dem Publikum hat’s großen Spaß gemacht, wie der oft einsetzende spontane Szenenapplaus und der jubelnde Schlussbeifall bewiesen.

Am Donnerstag, 5. Januar, und am Samstag, 7. Januar, finden jeweils um 19.30 Uhr zwei weitere Abendvorstellungen statt sowie eine Nachmittagsveranstaltung am Feiertag, 6. Januar, um 16 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn. Die Vorverkaufsstellen für Karten und weitere Infos sind zu finden unter www.maurich-theater.de.