Calw Mittlerweile seit sechs Monaten kostenfrei

Vier Sponsoren ermöglichen den laufenden Betrieb: ENCW, Autohaus Weeber, Haake IT und Subway. "Wir sind den in Calw ansässigen Firmen sehr dankbar, dass sie sich hier vor Ort engagieren und dieses Projekt unterstützen", so Oberbürgermeister Ralf Eggert. Die einmaligen Investitionskosten von rund 20 000 Euro hatte die Sparkasse Pforzheim Calw übernommen. Installiert worden ist das Netz von der Skytron Communications GmbH & Co KG aus Karlsbad. Dieses Unternehmen hat solche Netze auch schon anderswo realisiert. Aber in Calw ist es wegen der Topografie auf besondere Probleme gestoßen. Deshalb mussten vor Inbetriebnahme erst noch 36 Außenantennen in der Stadt verteilt werden. Diese sind aber so kompakt, dass sie auch an historischen Gebäuden nicht störend wirken.

Reibungslos gelaufen

In den vergangenen sechs Monaten, so teilt die Stadtverwaltung mit, lief das öffentliche W-Lan reibungslos, es sind keine wesentlichen Störungen bekannt.

Voraussetzung für die Nutzung des Calwer W-Lan ist die einmalige Registrierung. Eine Anleitung ist auf der Homepage der Stadt Calw abrufbar unter www.calw.de/wlan. Diese Registrierung ist notwendig, damit nachverfolgt werden kann, um welche Person es sich handelt, sollten zweifelhafte Inhalte heruntergeladen werden.