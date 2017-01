Calw Mittlere Reife als Aufnahmevoraussetzung

Durchschnitt 3,0

Diese Gymnasien bieten in drei Jahren neben einer fundierten Allgemeinbildung ein spezifisches berufliches Profil und bereiten auf das Studium an einer Hochschule sowie in besonderer Weise auf die Berufswelt vor.

Aufnahmevoraussetzung ist ein "Mittlerer Bildungsabschluss". Dabei muss in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Durchschnitt die Note 3,0 erreicht werden. Schüler des allgemein bildenden Gymnasiums können am Ende der Klassenstufen 9 (mit dem Versetzungszeugnis nach der Klasse zehn) oder unmittelbar nach der zehnten Klasse wechseln.