Calw Mitten in der Stadt: Fuchs schnappt zu

Freitagabend, 20 Uhr. Vor dem Café Kult in der Calwer Lederstraße schlendert seelenruhig ein Tier mit langer Schnauze und buschigem Schwanz vorbei. Doch was ist das? Ein seltsamer Hund? Keineswegs – es ist ein Fuchs, der sich in der Stadt herumtreibt. Jüngst schnappte das Tier nach einer Passantin im Vorstadtweg. Das bestätigte Sabine Doll, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe, auf Nachfrage unserer Zeitung.

"Am Mittwoch um 13.30 Uhr wurde die Polizei verständigt, dass sich ein Fuchs in einem Garten im Vorstadtweg aufhält. Vermutlich erschreckt, kam er dann dort aus einem Gebüsch und hat eine Frau in den Finger gezwickt", berichtet Doll. "Obwohl es sich um eine kleine Verletzung handelt, begab sich die Frau ins Krankenhaus zur Behandlung."

Der Fuchs sei beobachtet worden, wie er aus dem Wald kam und die Kreisstraße überquerte. Später habe eine Anwohnerin einen toten Hasen in ihrem Garten gefunden, den sie entsorgte. Die Polizei vermutet, dass der Fuchs diesen gerissen hat, zunächst zurückließ und dann durch die Gärten streifte, um seine Beute wieder zu suchen. Schließlich habe sich der Fuchs wieder davon gemacht.