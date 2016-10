Calw. Zum "Tag der Bibliotheken" am heutigen Montag, 24. Oktober, wird in der Stadtbibliothek Calw ein Theaterstück für Kinder ab vier Jahren aufgeführt. Beginn ist um 15 Uhr. Andreas Kilger vom Theater Knuth lässt mit seinen aus buntem Leder gestalteten Puppen das Buch von Cornelia Funke lebendig werden: Eigentlich wollte Käpten Knitterbart das Piratenleben ja aufgeben. Aber dann hört er von einem gewaltigen Schatz und ändert ganz schnell seine Meinung. Wäre doch gelacht, wenn er sich den nicht unter den Nagel reißen könnte. Und so geht es volle Kraft voraus zur Schatzinsel. Dort lauern jedoch viele Gefahren… Erzählt wird die Geschichte vom "Roten Bill", einem Piraten, der alles verloren hat. Voller Leidenschaft gibt er sein Schicksal preis – singend, weinend und lachend. Gespielt wird in offener Weise, das Bühnenbild besteht aus Alltagsgegenständen und einfachen Objekten. Vor den Augen der Kinder entstehen daraus das Meer, der Dschungel, Schlingpflanzen und die Schatzinsel taucht auf. Die Aufführung dauert etwa ein Stunde, es sind noch einige Karten zu vier Euro an der Tageskasse erhältlich.