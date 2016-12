Calw "Mit Säge unverfroren Fakten geschaffen"

Wie berichtet, streiten sich Naturschützer und der Kreis über die Rechtmäßigkeit der Rodungsarbeiten – Voraussetzung für die Reaktivierung der alten Bahntrasse. Das Verwaltungsgericht in Karlsruhe stoppte auf Antrag des NABU die Arbeiten vorläufig, bis eine endgültige richterliche Entscheidung gefallen ist. "Der Landkreis hat mit der Motorsäge unverfroren Fakten geschaffen und bereits jetzt der Natur beträchtlichen Schaden zugefügt", erklärt Enssle in einer Pressemitteilung an ausgewählte Medien.

Christian Dietz, ein vom NABU zitierter Gutachter mit Schwerpunkt Fledermäuse, konstatierte in diesem Zusammenhang, dass durch die Rodungen der Lebensraum vor den Tunneln massiv verändert worden sei: "Den Fledermäusen fehlt es nun an Deckung zum Anflug." Zudem hätten die Rodungsarbeiten die Tiere zu Beginn ihres Winterschlafes "enorm gestört". "Für einige Fledermäuse dürften die Schäden bereits ein ernsthaftes Problem sein", fasste NABU-Chef Enssle die Beobachtungen des Fledermausexperten Dietz zusammen.

Michael Stierle, Projektleiter für die Hesse-Bahn im Landratsamt, verweist hingegen auf die vom Kreis beauftragte Gruppe für Ökologische Gutachten (GÖG) in Stuttgart, die die gesamten Rodungsarbeiten begleitet hätte. Jedes Habitat sei mit einem Flatterband gekennzeichnet worden, damit es nicht gefällt wurde. Stierle: "Es wurde auf geschützte Feldgehölze geachtet oder wo Wanderfalken brüten." Umweltschäden seien so vermieden worden, so Stierle.