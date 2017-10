Calw Mit Nestwärme die Seele stärken

Gefragte Wohnform

"Mit Blick auf immer knapper werdenden Wohnraum gewinnt diese Form der Betreuung an Bedeutung", sagte Sebastian Fielsch. Er leitet das stationäre AOP-Wohnheim. Familien oder Personen, die ein solches Umfeld bieten, erhalten dafür eine Vergütung. Interessenten können sich beim AOP in der Badstraße melden oder sich am Montag, 16. Oktober, ab 17.30 Uhr in der Aula beim Aktionstag der "Netzwerke gegen Armut und Abstiegsangst" erkundigen. Außer dem AOP werden dort weitere Organisationen und Einrichtungen ihre Angebote vorstellen.