Calw Mit Martin Schulz können sie gut leben

Ob Gabriels Entscheidung, die Kanzlerkandidatur Martin Schulz zu überlassen, eine gute oder eine schlechte war – in der Frage "schwankt" Rainer Schmid noch. "Sehr überrascht" ist der Fraktionschef in Nagolds Stadtrat über Gabriels Entschluss allemal. Dass Schulz als Kanzlerkandidat antritt, hält er für eine "Chance". Gabriel kreidet er mit an, "dass die Koalitionserfolge nach außen nicht wirksam dargestellt werden konnten".