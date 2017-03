Calw Mit Küsschen in Kultur eingetaucht

Calw. Janine Bley, Maria von Linden-Gymnasium (MvLG), Iolanthe Köcher, Hermann Hesse-Gymnasium (HHG) und Maike Nufer (MvLG) erzählen: "Wir, 26 Schüler der neunten und zehnten Klassen des Hermann Hesse-Gymnasiums und des Maria von Linden-Gymnasiums, hatten die Ehre, zum 20-jährigen Bestehen am Frankreichaustausch mit dem Lycée général de Beauregard in Montbrison teilzunehmen", so die Schülerinnen.

Interessante Erfahrungen

Dabei hatten die Jungen und Mädchen "viele Gelegenheiten, interessante Erfahrungen zu machen, neue Freunde zu finden und unser Französisch zu verbessern", schreiben Janine, Iolanthe und Maike. "Bei der Ankunft konnten wir durch die französische Begrüßung ›Küsschen rechts, Küsschen links‹ direkt in eine andere Kultur eintauchen. Dies setzte sich beim ›Frühstück ohne Teller‹ fort, wobei wir auch herzlich vom Schulleiter des Lycée, Nicolas Cherblanc, begrüßt wurden." Und weiter: "Nachdem wir am Donnerstag die Schule und Montbrison spielerisch erkundet hatten, ging es am Freitag in die drittgrößte Stadt Frankreichs, die es laut stellvertretender Schulleiterin mit Paris aufnehmen kann: Lyon. Dort besichtigten wir das römische Viertel Fourvière samt Basilika und Theater sowie die Altstadt mit den Traboules und lernten einige Spezialitäten der Region kennen. Danach hatten wir noch genügend Zeit, die Shoppingstraßen zu erkunden", erzählen die Schülerinnen.