Calw Mit Grimmschen Märchen dem Thema Tod genähert

Besonders beeindruckend war das Märchen "Katze und Maus in Gesellschaft", in dem sich die beiden Tiere zunächst zu einer Wohngemeinschaft zusammengetan hatten. Als sie im Herbst Nahrung für den Winter sammelten, versteckten sie einen Topf Fett unter dem Altar der Kirche. "Dort wird bestimmt nichts gestohlen", meinte die Katze. Sie begann jedoch die Maus heimlich zur betrügen, in dem sie allmählich das Fett verzehrte. Als die Tiere dann im kalten Winter gemeinsam zum Fetttopf gingen, konnte die Maus es kaum fassen. Der Topf war leer. Als der Stubentiger jetzt von der Maus verdächtigt wird, frisst er das kleine Tierchen einfach auf. "Siehst du, so geht’s in der Welt", lautet das Resümee.

Beim Grimmschen Märchen "Der Gevatter Tod" sucht ein Vater nach einem Paten für sein Kind. Er be- gegnet Gott, doch diesen möchte er nicht nehmen. "Du gibst dem Reichen und lässt den Armen hungern." Mit diesen Worten begründete der Mann seine mutige Entscheidung. Auch den betrügerischen Teufel nimmt er nicht zum Taufpaten, obwohl dieser ihm viel Gold anbietet. Schließlich wählt der Vater den Gevatter Tod als Paten, da von ihm alle Menschen stets gleich behandelt werden. Der Sensenmann stattet als Dank sein Patenkind mit besonderen Fähigkeiten aus und der Junge wird ein berühmter Arzt. Gevatter Tod kommt stets unsichtbar mit seinem Patenkind mit zu den Erkrankten. "Wenn ich am Kopfende stehe, lebt der Mensch weiter. Wenn ich am Fußende stehe, muss er sterben", so der Tod. Von jetzt an kann der Arzt den Ausgang von Erkrankungen vorhersagen und wird weltberühmt.

"Gebrauche die Kräuter nicht gegen meinen Willen", ordnete der Tod an. Als der Arzt sich an diese Anordnung nicht mehr hält und sein Heilkraut gegen den Willen des Todes anwendet, merkt er zu spät: Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen, denn er kann sich selbst nicht mehr helfen und muss sterben.