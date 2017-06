Calw Mit dem Abriss beginnt der Neubau

Calw-Stammheim. Oberbürgermeister Ralf Eggert sieht darin eine Art Startschuss für den Neubau. Denn das künftige Domizil der Stammheimer Wehr wird sich dann nicht mehr in der Ortsmitte unmittelbar neben dem Rathaus befinden, sondern im Forstweg direkt an der Bundesstraße.

Kosten liegen bei rund 150 000 Euro

Stimmt nun auch der Gemeinderat zu, beginnen die Abbrucharbeiten am 14. August und werden bis zu vier Wochen dauern. Es ist, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, vorgesehen, den Abraum über den Forstweg und dann über die Bundesstraße zu transportieren. Eventuell wird es dort in dieser Zeit zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung kommen. Die Kosten des Abbruchs betragen 150 000 Euro. Die Mittel sind im Haushalt eingestellt. Beim Regierungspräsidium Karlsruhe wurde ein Zuschussantrag gestellt.