Calw Mit Abstand Abschied nehmen

"Die wohl größte Kunst ist es, im Alter mit Abstand Abschied zu nehmen von gewohnten Stärken und Fähigkeiten, sich in Demut zu üben und in Würde die geistigen und körperlichen Gebrechen zu ertragen": So zitierte Volaric Hans Loker, der das Älterwerden treffend beschrieben hat. Die Referentin Martina Fritze arbeitet als Diakonin an der evangelischen Kirche in Würzburg. "Altern ist nichts für Feiglinge." Diesen Satz von Joachim Fuchsberger stellte sie an den Beginn ihres Vortrags.

Wie sie ausführte, ändert sich Im Alter so einiges. Ein renommierter Klinikprofessor beispielsweise müsse erkennen, dass er mit dem Eintritt ins Rentenalter beim Bäcker nur noch ein alter Mann ist. Seine Expertisen seien nicht mehr gefragt.

Neu strukturieren