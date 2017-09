Calw Missbrauchsvorwürfe gegen Jugendtrainer

"Ich hätte so nicht schreiben dürfen", räumte er lediglich zu den Texten ein, die er über den Nachrichtendienst Whatsapp versendet hatte. Auch gestreichelt habe er den heute 13-jährigen Jungen, aber nicht im Genitalbereich. Das nämlich warf ihm der Staatsanwalt in seiner Anklage vor. Demnach habe der Anklagte die Situation, als dieser mit dem Schützling in einer Nestschaukel gesessen habe, ausgenutzt.

Fast 3000 Nachrichten in vier Wochen

Ob er sich erklären könne, warum die Mutter des Jungen das Verfahren ins Rollen gebracht habe, wollte die Richterin von dem Beschuldigten wissen. Der Staatsanwalt hatte mit der vom Angeklagten versendeten Nachricht "Mir geht es gerade so schlecht, würde am liebsten in deinen Armen liegen" ein Beispiel gegeben.