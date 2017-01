Calw Minister will Konflikte lösen

Das geht aus einem Schreiben hervor, das Hermann seinem Parteikollegen Bernd Murschel geschickt hat, der den Kreis Calw im Kreise der Grünen-Fraktion im Landtag betreut. Murschel hatte dem Minister vor Kurzem einen Brief zum Thema Hesse-Bahn geschrieben und um die Klärung einiger offener Fragen gebeten.

In Herrmanns Antwort heißt es, dass er zur Aufnahme von Gesprächen zwischen den Konfliktparteien "und zum Finden konstruktiver Lösungen" beitragen wolle. Ein Mittel dazu wird eine Einladung zu einem Gespräch zwischen den Naturschutzverbänden und dem Landkreis Calw sein, das unter der Leitung des Ministers in dessen Ministerium stattfinden soll. Mit am Tisch sollen dabei auch Experten aus dem Ministerium sitzen. Einen konkreten Termin gibt es nach Hermanns Auskunft dafür aber noch nicht. "Das Gespräch soll stattfinden, sobald die Ergebnisse der noch laufenden Untersuchungen zu den Fledermausvorkommen in den beiden Tunneln vorliegen", heißt es in dem Schreiben an den Grünen-Abgeordneten. Die Ergebnisse sollen im Laufe des ersten Quartals 2017 vorliegen.

Beim Thema Lärmschutz gibt es aus Sicht des Ministers keine offenen Fragen, da der Landkreis Calw im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens "Neubau Tunnel und zweigleisiger Ausbau in Ostelsheim" auf die mögliche Anwendung des sogenannten Schienenbonus verzichtet hat und somit strengere Lärmschutzmaßnahmen zur Anwendung kommen. Dies betrifft den Einbau von Schienenstegdämpfern und passiven Maßnahmen an einigen Häusern.