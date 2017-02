Calw Menschenwürde und Freiheit

Menschenwürde und Freiheit bedingen einander und sie ermöglichen erst die Haltung, die auch zu anderen Grundwerten führt: Respekt, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Kompetenz , Achtsamkeit im Umgang miteinander. Sie sind nicht für Geld zu haben, auch nicht das Produkt unserer Leistung oder unserer Herkunft. Sie sind Geschenk Gottes, umsonst – ohne Ansehen der Person.

Freilich, diese geradezu königliche Freiheit des Menschen öffnet und bindet ihn ohne jeden Vorbehalt an seine Mitmenschen. Aus dieser Freiheit erwächst die Kraft zur Veränderung, zum Loslassen festgefahrener Denkmuster. Menschenwürde und Freiheit sind die Grundpfeiler unseres Menschseins und einer menschlichen Gesellschaft. Daran zu erinnern ist die große Chance dieses Reformationsjahres. Damit leistet Martin Luther nach 500 Jahren einen wichtigen Beitrag im gesellschaftspolitischen Diskurs unserer Tage!

Viele unter uns spüren in den politischen Parolen fragwürdiger Freiheitsversprechen, wie sehr eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft darauf angewiesen ist, die Menschenwürde und die Freiheit der Person von der Wurzel her zu verstehen. Paulus und Luther sind Zeugen, die uns helfen, unsere innere Haltung zu überprüfen und selbstbewusst in die Diskussion einzubringen. Wenn uns die reformatorische Botschaft von der Freiheit eines Christenmenschen zu einem klaren Blick verhilft für Formen menschlicher Unfreiheit und für die Missachtung menschlicher Würde – wo immer in der Welt sie in unseren Tagen laut wird – dann leistet das Jubiläumsjahr 2017 seinen Beitrag, der ganz im Sinne Luthers ist, der in seiner ersten der 95 Thesen geschrieben hat: "Unser Herr und Meister Jesus Christus wollte mit seinem Wort ›Tut Buße‹, dass das ganze Leben der Gläubigen eine Umkehr sei." In diesem freiheitlichen Sinne wünsche ich einen guten Sonntag am Beginn der Vorfastenzeit. Annegret Zeyher, Klinikpfarrerin Zentrum für Psychiatrie (zfp) in Calw-Hirsau