Calw Meistertitel und viele Spitzenplätze

Calw-Altburg. Ein großes Turnierwochenende für die Altburger Tänzer, denn gleich an zwei Tagen wollten die Talente des Altburger Dance Movement (ADM) zeigen, was sie drauf haben. Die Deutsche Tanzlehrer- und Hip Hop-Organisation (DTHO) veranstaltete ihre Süddeutsche Meisterschaft in Bad Urach. Die Formationen "Mc Dreamies" und "LiL SweeTs" sowie die Smallgroup "Pearlies!", das Duo "UNiQUE!" und zahlreiche Solo-Tänzer gingen an den Start. Eine große und sehr starke Konkurrenz an Tanzschulen erwartete die Tänzerinnen und Tänzer. Zu Hip Hop- und Streetdance-Musik tanzten alle souverän ihre monatelang eintrainierten Shows.

In die Meisterreihe

Die Formationen tanzten in diesem Jahr erstmals in der höheren Altersklasse. In der Altersklasse Kids (zehn bis zwölf Jahre) verzauberten die Acht- bis Zehnjährigen "Mc Dreamies" Publikum und Jury und holten sich den Bronze-Pokal. Gegen eine Konkurrenz von 18 Formationen traten die "LiL Sweets" in der Altersklasse Juniors 1 (13 bis 15 Jahre) an. Mit einer starken Sichtungsrunde schafften sie das Unglaubliche und tanzten sich in die Meisterreihe, die höchste Reihe des Turniers. Hier belegten die Elf- bis 13-Jährigen den sechsten Platz.