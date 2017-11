Calw Mehr Sicherheitskräfte beim Weihnachtsmarkt

Inzwischen können die Organisatoren, was die Auswahl der Stände anbelangt, aus dem Vollen schöpfen. Denn, so Rust: "Auch bei den Ausstellern genießt der Calwer Weihnachtsmarkt einen ausgezeichneten Ruf." Wäre Platz gewesen, hätte man mindestens acht Stände mehr unterbringen können. In diesem Jahr sind es insgesamt 78.

Der schreckliche Terroranschlag von Berlin vor kapp einem Jahr ist noch in Erinnerung. So habe man in diesem Jahr die Zahl der Sicherheitskräfte erhöht. Auf das Aufstellen von Betonsperren werde man allerdings, so Rust, verzichten. Es gelte auch für die Besucher, wachsam zu sein und aufzupassen.

Eine Neuerung wird es bei der Eröffnung des Markts am Donnerstag, 30. November, durch Oberbürgermeister Ralf Eggert auf der Bühne am Oberen Marktplatz geben. Der Trompeter Horst Weiß und Posaunist Tristan Roberts von der Stadtkapelle Calw werden einen Eröffnungschoral vom Turm der Stadtkirche erklingen lassen.

Die Bärentatzen werden dieses Mal zugunsten des Frauenhauses verkauft, das 2017 sein 25-jähriges Bestehen feiert. Dafür wird die Bäckerei Raisch 500 Kilogramm Teig zubereiten, 80 Kilogramm mehr als vor einem Jahr.

Damals war die Nachfrage so groß, dass am Sonntag gegen 15 Uhr die Bärentatzen ausverkauft waren. Beim Weihnachtsmarkt 2016 sind für die Vesperkirche durch den Verkauf des Gebäcks rund 7000 Euro zusammengekommen.

Palais Vischer als Calwer Springerleform

Es wird wieder eine limitierte Auflage der Calwer Springerleform geben, dieses Mal mit dem Motiv Palais Vischer. Verkauft wird sie bei der Informationshütte der Stadt für sechs Euro pro Stück.

Oertl und Rust freuen sich über die rege Beteiligung der Schulen am Weihnachtsmarkt, die dieses Forum offensichtlich nutzen, um sich zu präsentieren. Überhaupt werden Kinder im Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts stehen. Am Samstag und Sonntag gibt es ein eigenes Programm, unter anderem mit Märchenerzählungen und der Kerzenwerkstatt in der Stadtkirche mit Sybille Mann vom evangelischen Stadtjugendwerk.

Und es gibt wieder die Engelspost. Dort dürfen Kinder täglich von 15 bis 18 Uhr ihre Wünsche ans Christkind verschicken und Alpakas streicheln.