Calw Mehr Sicherheit durch neue Polizeireform

Laut Kabinettsbeschluss soll das zusätzliche Präsidium nach Pforzheim kommen und die Kriminalpolizeidirektion in den Kreis Calw, wofür sich Blenke stark gemacht hatte. Ob diese in Calw oder Nagold angesiedelt werde, müsse sich vor Ort bei der Umsetzung der Reform weisen, auch wenn im Beschluss von Calw die Rede sei, äußerte sich Blenke auf Nachfrage eines Zuhörers. Dem Abgeordneten war es wichtig, dass nicht alles in Pforzheim zentralisiert, sondern regional sinnvoll aufgeteilt wird: "Region sagen und damit Pforzheim meinen, geht nicht". Es mache Sinn, die kriminalpolizeiliche Leitstelle geografisch in die Mitte zu legen.

Eine große Herausforderung wird es nach den Worten des Referenten, die geplanten zusätzlichen 1500 Stellen, die geplant sind, wegen der Pensionierungswelle bei der Polizei zu besetzen. Und diese Zahl wird nach Ansicht des polizeipolitischen Sprechers nicht ausreichen, um der Bevölkerung bestmöglichen Schutz zu geben, auch wenn es ein erster Schritt in die richtige Richtung sei, um die große Belastung durch den ständigen Aufgabenzuwachs schultern zu können.

"Drei von fünf Polizeischulen wurden dicht gemacht", sagte Blenke. Das verschärfe die Situation bei den Neueinstellungen. Denkbar sei derzeit die Neueinrichtung einer Schule im ehemaligen IBM-Gebäude in Herrenberg oder in der einstigen Akademie in Wertheim.

Blenke nutzte den Vortrag, um die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte anzusprechen. Es komme täglich zu Pöbeleien, Beschimpfungen sowie tätlichen Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte. "Das können wir nicht tolerieren." Das Bundeskaninett habe beschlossen, dass solche Angriffe nun leichter bestraft werden können.

