Calw Mehr Gerechtigkeit sowie Solidarität eingefordert

Zweifel am System

Schick nahm auch die Wirtschaft kritisch unter die Lupe. "Wie sinnvoll ist ein System, mit dem wir die ökologischen Lebensgrundlagen zerstören, das wiederkehrende Finanzkrisen erzeugt und die Gesellschaft durch wachsende Ungleichheit zerreißt?", fragte er in die Runde. Die Marktwirtschaft sei zur Machtwirtschaft verkommen. Die bisher gängige Politik stehe immer noch unter der permanenten Forderung nach Wachstum. "Man muss ehrlich sagen, es wird das große Wachstum in den nächsten Jahren nicht mehr geben", so Schick. Der Mensch könne auch glücklich sein, wenn er weniger konsumiere. Das Ziel sei Wohlstand für alle. Die Wirtschaft müsse künftig so gestaltet werden, dass sie sowohl ökologisch, als auch wirtschaftlich gut aufgestellt sei.

"Wir Grünen wollen mit grüner Politik schwarze Zahlen schreiben", hob Bernd Murschel hervor. Ihm war die "Steigerung der Ressourceneffizienz" mit entsprechenden Technologien besonders wichtig. Selbst die staatlichen Pensionskassen seien noch auf fossile Energien gegründet. "Das Land will seine beiden Sondervermögen für die Beamtenpensionen klimafreundlicher und nachhaltiger anlegen. In die Atomenergie sowie die Erdöl- und Erdgasbranche würde künftig nicht mehr investiert. Das Zukunftsmodell heiße "Bioökonomie", wie sie schon bis zum Beginn des Erdölzeitalters bestanden habe.

Bei den Äußerungen und Fragen des Publikums standen die Sorgen um die Rente sowie das Abgleiten in Altersarmut im Vordergrund.