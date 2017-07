Calw Mehr als Sammlung von Rezepten

"Für junge Menschen scheint das Thema Demenz oftmals meilenweit entfernt zu sein. Die Studierenden an der SRH Hochschule am Standort Calw haben sich dennoch damit auseinandergesetzt und treten dem Vergessen mit dem Buch ein Stück entgegen", sagt Katja Rade, Professorin an und Rektorin der SRH Hochschule Heidelberg. "Das Buch hält diese Erinnerung fest und zeigt: Der Geschmack bleibt."

Soziale Kontakte erhalten

Der Verein DemiL setzt sich für den Verbleib der Menschen mit Demenz in ihren eigenen vier Wänden ein. Mittels einer Freiwilligenagentur organisiert er eine stundenweise Betreuung bei den Betroffenen oder eine Hilfe im Haushalt. Damit sollen die sozialen Kontakte bestehen bleiben.

Auch Schulungen für pflegende Angehörige bietet DemiL. Mit den Erlösen aus dem Buchverkauf sollen diese Projekte für Menschen mit Demenz weitergeführt und intensiviert werden.

Das Buch kostet 19,90 Euro und ist unter waas@die-werber-gmbh.de erhältlich.