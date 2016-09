Calw Mehr als 15 thematische Führungen

Calw. Am Tag des offenen Denkmals 2016 unter dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten" beteiligt sich die Hesse-Stadt von 11 bis 17 Uhr mit einem vielfältigen Programm. Mehr als 15 thematische Führungen werden kostenlos angeboten, zahlreiche Museen bieten freien Eintritt.

Vorschlag des Europarats

Das Motto des Denkmaltags lehnt sich an den Vorschlag des Europarats an, der dazu aufrief, die "European Heritage Days" schwerpunktmäßig dem internationalen Motto "Heritage and Communities" zu widmen. Im Mittelpunkt wird also das gemeinsame Arbeiten für die Erhaltung des kulturellen Erbes stehen. Dabei soll das Zusammenarbeiten von Privatleuten und lokalen Gruppen wie Vereinen mit allen anderen Verantwortlichen im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege im Fokus stehen. Wie immer ein sehr offenes Thema, bei dem – wie beim Denkmaltag üblich – die positiven Beispiele und Erfolgsgeschichten erzählt werden sollen, aber auch die Herausforderungen thematisiert werden dürfen.