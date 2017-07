Calw Martyrium aus einer zehnjährigen Ehe geht unter die Haut

Calw. Sie ist Expertin,wenn es um häusliche Gewalt in Beziehungen geht. Sie kam auf Einladung des Calwer Vereins "Frauen helfen Frauen" und der Volkshochschule (vhs) Calw eigens aus dem hohen Norden angereist. Was die Hamburger Autorin Edith Beleites einer interessierten Schar von Zuhörerinnen vortrug, hatte es in sich. Mit geradezu erschütternden Bildern, die allen Besuchern unter die Haut gingen, gab die erfahrene Referentin ungeschminkt Einblicke in ein schambesetztes Tabuthema.