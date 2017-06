Calw Mania Pictures bereitet nächstes Filmprojekt vor

In diesen Tagen wird ein Angela Merkel-Double gesucht, die im Film dann Angelika Märkle heißen könnte. Insgesamt soll der Streifen mit leichten Science-Fiction-Einflüssen versehen werden. Mehr will Schnürle noch nicht verraten. Vieles wird sich aber wieder in Schweinbach abspielen, einem fiktiven Dorf, für das Schauplätze in Altburg, Rötenbach, Würzbach, Speßhardt, Sommenhardt, Schmieh und Kentheim herhalten müssen.

Bei "Mania Pictures" freut man sich immer noch über die gute Resonanz, auf die ihr jüngstes Projekt gestoßen ist. "Tatort Calw – Der Seher" hat dem Publikum gefallen. Knapp 3000 Menschen haben diesen Film bisher gesehen, um die 500 DVDs sind verkauft worden.

"Das reicht aus, um unser Budget zu decken. Wir wollen mit dem eingenommenen Geld eigentlich nur die Kosten für unser nächstes Projekt decken", so Schnürle.

Das nach "Village People – Teil 4" keinesfalls ein weiterer "Tatort Calw" sein wird. Im vergangenen Februar hat sich nämlich eine Fachanwältin für Medienrecht im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks (WDR) an Schnürle gewandt und ihn wissen lassen, das der "Tatort" der ARD ein geschützter Begriff sei und von anderen nicht verwendet werden darf.

Wohlwollend begleitet

Schnürle hat sich zwar darüber gewundert, weil der Südwestrundfunk (SWR) die Calwer Tatortreihe immer wohlwollend begleitet hat. Mit der Juristin hat er sich nach mehreren Gesprächen darauf geeinigt, dass für die laufende Produktion nichts mehr verändert werden müsse, in Zukunft aber auf diesen Begriff verzichtet wird.

Verstehen kann er das aber immer noch nicht so recht: "Wir haben dem großen Tatort doch nie geschadet. Im Gegenteil. Unsere kleine Reihe war als Hommage an diesen gedacht."