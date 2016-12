Calw Manche Straßen werden nicht geräumt

Calw. Wenn das kalte Weiß im Winter die Straßen bedeckt, sind Räumdienste und Baubetriebshof gefordert – und verpflichtet, die Verkehrswege von Schnee und Eis zu befreien. Was viele Menschen allerdings nicht wissen: Diese Pflicht erstreckt sich nicht bis in die letzte Sackgasse hinein. Denn, so erklärt Baubetriebshofsleiter Reinhard Gunzenhäuser: "Die gesetzliche Verpflichtung beschränkt sich auf Straßen, die zugleich verkehrswichtig und gefährlich sind. Als gefährlich wird eine Straßenneigung ab sieben Prozent Gefälle angesehen. Für alle anderen Straßen besteht keine Verpflichtung."

Eine Regelung, die in Paragraf 41 des Straßengesetzes Baden-Württemberg festgeschrieben steht. Dort heißt es, "den Gemeinden obliegt es im Rahmen des Zumutbaren Straßen zu räumen sowie bei Schnee- oder Eisglätte zu bestreuen".

Hauptverkehrswege haben Vorrang