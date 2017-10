Calw Märchen der Gebrüder Grimm

Vor allem aber soll die literarisch-musikalische Veranstaltung unter dem Titel "Siehst du, so geht’s in der Welt – Was Märchen uns über die Kunst des Lebens und des Sterbens sagen" auf die Arbeit des Hospizes einstimmen und die Besucher auf besinnlich-nachdenkliche, aber auch unterhaltsame Weise an das Thema Sterben und Tod heranführen. Märchen wagen sich nämlich mutig an alle Lebensthemen. Sie scheuen auch vor dem Tod nicht zurück.

Der Abend in Sankt Aurelius wird von dem Stuttgarter Künstler-Ehepaar Stephanie und Christoph Haas bestritten, das unter dem Namen "Ensemble Cosmedin" im Bereich der frühen und mittelalterlichen Musik weit bekannt ist. Beim bevorstehenden Hirsauer Auftritt wird Stephanie Haas die schon erwähnten Märchentexte der Gebrüder Grimm rezitieren.