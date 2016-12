Calw "Macho, Macho" kommt nach Hirsau

Mit seinem neuen Album "Schwarzoderweiss" und den altbekannten Hits wird der wohl erfolgreichste Musikexport Österreichs am Dienstag, 1. August, um 20.30 Uhr, mit Band auf der Bühne des Calwer Klostersommers in Hirsau stehen.

Acht Nummer-Eins-Alben in Österreich in Folge, Hits, die in Österreich zum Allgemeingut zählen, die aber auch hierzulande etliche Menschen mitsingen können. Dazu eine Karriere als Schauspieler und Moderator – beliebt zum Beispiel als Nachfolger von Rudi Carrell in der Flirtshow "Herzblatt". Keine Frage, Rainhard Fendrich ist ein Multitalent. Seit 2013 warten die Fans darauf, ihn wieder live auf Tournee zu erleben.

Dies beruht auf Gegenseitigkeit, denn auch der leidenschaftliche Künstler kann es nicht erwarten, wieder auf den großen Bühnen zu stehen. Unzählige Live-Auftritte, 17 Studioalben mit beinahe 250 Songs – was soll man da auf einer neuen Platte schon noch Neues zu sagen haben? Eine ganze Menge!