Calw Luther-Mahl aufgetischt

Calw. Mit dem so genannten Luther-Mahl erinnerte zur Mittagszeit das Speisenangebot ebenfalls an die Zeit vor 500 Jahren. "Dabei handelt es sich um einen einfachen Eintopf mit Brot, wie er seinerzeit gängig auf den Mittagstischen zu finden war", erläuterte Dekan Erich Hartmann. Und den ließen sich zahlreiche Besucher in der Aula nicht entgehen. Die Gäste hatten dennoch die Wahl zwischen Speisen mit und ohne Fleisch. Eine Freiheit, die zu Luthers Zeiten nicht überall vorhanden war. Auch auf einen Nachtisch mussten die Gäste nicht verzichten. "Rote Grütze und Vanillesoße gab es schon damals", schmunzelte Hartmann.

Passend zu der Erinnerung an das Jahr 1517, als Martin Luther seine 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug, spielte das Ensemble "Wünnespil" mit mittelalterlicher Musik zum Essen auf.

Ecksteins Festpredigt beeindruckt alle