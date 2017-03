Calw Lupenreine Comedy und wahnsinnig gute Musik

Beispiel: Wie es "immer wieder zu den berühmten Schweizer Grenz-Konzerten" von Mistcapala kommt – weil ein eidgenössisch-pedantischer Grenzer die Einfuhr "eines Ziegenkadavers" verweigert – einer von Mistcapala-Multiinstrumentalist Tom Hakes Dudelsäcken. In diesem Fall ein "unterfränkischer" Dudelsack, der tatsächlich gar jämmerlich Jaulen kann, als wär’ die Ziege, die dafür ihr Fell lassen musste, irgendwo noch mit eingebaut.

Aber wenn der Rest des "Grenzorchesters für kleine Instrumentierung" mit Bass, Akkordeon und Gitarre intoniert, wird’s auf einmal erstaunlich melodisch, gefällig. Ein bisschen klingt’s nun wie richtig guter Folk, vielleicht irisch-keltisch – ein wenig zumindest. Bis zum lupenrein gesungenen "Ricola" in der Schlussnote. Um diese Pointe kommt man bei den Schweizern wohl nur schwerlich herum.

Aber die Jungs aus Landsberg am Lech, der angeblich glücklichsten Stadt Deutschlands, wie eine Illustrierte behauptet haben soll ("So sehen glückliche Menschen aus"; auch das schon ein echter Lacher, die Vier können nämlich ziemlich bedröppelt dreinblicken) – also die Vier haben auch echt Mut zur Peinlichkeit und zum Fremdschämen.

Pointen sitzen

Was sagenhaft funktioniert, weil jede ihrer Pointen eben unwahrscheinlich perfekt getimt ist. Wie bei einem Lied über römische Unlustknaben des richtig unbekannten österreichischen Dichter-Komponisten Peter Hammerschmitt. Das Publikum vergisst zur letzten Note irritiert den Applaus. Lustig war das grad nicht.

Wird’s aber sofort, wenn Tom Hake kurz hinter der Bühne verschwindet und in knapper – sehr knapper – Lust-Leder-Kombi zurückkehrt und der Song vom Unlustknaben in der modernen RTL-Irgendwas-Version gerappt wird.

Kein Halten mehr, ein echter Schenkelklopfer. Überhöht durch die furztrockene erste Version des Vortrags. Zumal die "musikalische Begleitung" des Raps mit dem "Brumtopf" sehr explizite Handbewegungen der Akteure an der "Brumstange" verlangt... Da bleibt das befreite Lachen als einziger Ausweg.

Der besondere Reiz dieses Abends, der der Kleinen Bühne Calw zu verdanken ist: die Verbindung dieses derben, hochfunktionalen Humors mit der Wucht der Musik dieser Könner. Immer wieder eingesprenkelt: die wirklich schönen, satten Melodien aus dem tatsächlich irisch-keltischen Fundus von Mistcapala.

Komische Begabung

Tom Hake ist beispielsweise Teil des Celtic-Folk-Duos "Pipeline", das regelmäßig auf großen USA-Tourneen und einschlägigen Festivals Erfolge feiert. Hier im Quartett frönt er seiner auch unnachahmlich komischen Begabung in immer neuen Rollen und Persiflagen. Die vielleicht schönste davon: Hake als Howard-Carpendale-Verschnitt, der mit seinem Opfer "Friedrich" aus dem Publikum an diesem Abend noch dessen ganzes Geld "auf den Kopf hauen" will – "in Calw" – Pause – "nach 23 Uhr". Oh ja, auch die Pointe saß.

Woran merkt man, dass eine Veranstaltung richtig gut ist? Wenn man gar nicht mehr merkt, wie schnell die Zeit vergeht. Zwei Stunden schon ’rum? Wie kann das sein!? Na, weil Mistcapala halt richtig gut sind. Selbst der als zweite Zugabe dargebotene "Dadada"-Rauschmiss des Publikums ("Wer es nicht weiß – der Ausgang ist dadada") ist gerade noch charmant, nicht unverschämt. Und wirklich verdammt gut gemacht. Eine saufreche Idee – aber eben, wie der ganze Abend, richtig gut.