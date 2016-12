Calw Linse, Pinsel, Scher’ und Stift

Calw. Mit großem Zuschauerinteresse eröffnete die Ateliergemeinschaft "Frauen am Werk" unlängst die neue Ausstellung "Linse, Pinsel, Scher’ und Stift" der etablierten Calwer Künstlerinnen Rosa Baum, Gertrud Schosser und Ilona Trimbacher in der Galerie am Marktplatz 22 in Calw.