Calw "Lilith" hilft mit altersgerechten Infos

Zwei Mal im Jahr organisieren Mütter aus Heumaden einen Kinderkleiderbasar, von dessen Erlös eine 1000-Euro-Spende an Einrichtungen in der Region geht. Jetzt überreichte man den Betrag an die Pforzheimer Beratungsstelle "Lilith" für Mädchen und Jungen zum Schutz vor sexueller Gewalt.