Calw Leistungswettbewerb der Feuerwehren

Orientiert an der Vielfalt der heutigen Schadenereignisse und den aktuellen Dienstvorschriften sollen die Leistungsübungen die täglichen Einsätze der Feuerwehren praxisnah darstellen. In den drei Stufen Bronze, Silber und Gold müssen nicht nur unterschiedliche Anforderungen in steigenden Schwierigkeitsstufen erfüllt werden. Die Feuerwehrleute erhalten für den Wettkampf auch ein vorgegebenes Zeitfenster, das es einzuhalten gilt.

Zwei Übungsbahnen

Auf zwei 100 Meter langen Übungsbahnen werden bei der Feuerwache in Calw Löschangriffe sowie technische Hilfeleistungen durchgeführt. Die Übungen sind so ausgelegt, dass sie mit den unterschiedlichen Fahrzeugen der einzelnen Feuerwehren absolviert werden können. Für die Anwärter des goldenen Leistungsabzeichens steht zudem eine theoretische Prüfung an.