Calw Lehrer kommen ins Schwitzen

Wichtig sei für Lehrer auch, Verantwortung abgeben zu können. Sie seien keine Fachleute für jedes Problem. So ist es zum Beispiel immer wieder wichtig zu fragen, was im eigenen Einflussbereich liegt oder was der eigentliche Auftrag ist. Soziale Beziehung zu pflegen, auch außerhalb des Lehrerberufs, sei ganz wichtig, um abschalten zu können, auf andere Gedanken zu kommen. So gab Schmidtke den Lehrern mit auf den Weg: "Bei wem würden Sie sich gerne mal wieder telefonisch melden?"

Nach der Mittagspause war Bewegung angesagt. Zuerst machte Lehrerin Anna Kastner mit dem Kollegium in der Wimberghalle eine Übungseinheit Piloxing. Sie selbst ist ausgebildete Trainerin in dieser Sportart, die eine Mischung aus Boxen, Pilates und Tanzen ist. Bald merkte jeder, dass dabei alle Muskelbereiche gefordert werden und man schnell ins Schwitzen kommt. Anna Kastner hatte nur eine Erleichterung im Angebot: "Da doch einige Männer im Kollegium sind, habe ich die Tanzelemente sehr reduziert."

Zum Schluss gab es ein Entspannungsprogramm. Lehrerin Christine Link entführte die Kollegen beim autogenen Training in Gedanken an ihren Lieblingsort, an dem sie eine angenehme Schwere und Wärme spüren konnten. Am späten Nachmittag ließen die Lehrer den Fortbildungstag im Brauhaus in Calw ausklingen.