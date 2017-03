Calw Lauftreff Altburg erneut mit Gütesiegel ausgezeichnet

Calw-Altburg. Für den Lauftreff Altburg (LTA) stehen Gesundheits- und Hobbysportler an erster Stelle. Die erneute Auszeichnung mit dem Gütesiegel "sehr gut" bestärkt die Organisatoren in ihrem Konzept. "Wir haben im vergangenen Jahr zwar in der Fort- und Weiterbildung etwas geschwächelt, aber die Bandbreite unseres Angebots überzeugte den DLV", freute sich LTA-Vorsitzende Rosemarie Pfrommer bei der Hauptversammlung des Vereins über das Testurteil des Deutschen Leichtathletikverbandes.