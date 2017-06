Calw Langfinger zu neun Monaten Haftstrafe verurteilt

"Da waren Werkzeuge dabei, die nicht im freien Handel erhältlich sind, und Teile aus Schraubenziehersätzen", so der Handwerker. Deswegen seien sie auch leicht zu identifizieren gewesen. Die Stücke, die nachweislich dem Beschuldigten gehörten, wurden aus den Anklagevorwürfen herausgenommen.

Mehrmals jährlich

"Dass Sie diverse Maschinen nur ausgeliehen haben, glaube ich nicht, weil sie auf Nachfrage verneint haben, dass diese noch in ihrem Besitz sind", hielt die Staatsanwältin dem Angeklagten in ihrem Plädoyer entgegen. Zudem erkannte sie keine gute Prognose, nachdem er in der Vergangenheit mehrmals jährlich vor Gericht gestanden ist und aktuell eine Strafe absitze.

Der Verteidiger beantragte Freispruch. Die Werkzeuge könnten ja noch zurückgebracht werden, so sein Argument, Der Vorsitzende Richter ließ sich darauf nicht ein. Er verurteilte den Langfinger zu neun Monaten Haftstrafe.