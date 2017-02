Calw Ladies müssen in zwei Schichten löten

Im Nebenraum surren Nähmaschinen

Unterdessen surrte in den späteren Makernight-Stunden so manche Nähmaschine im Nebenraum. Mit ihr wurden neue Taschen zusammengenäht, die von den jeweiligen Besitzerinnen zuvor fein säuberlich ausgeschnitten wurden. Unterschiedliche Modellvorlagen gab es dafür. Die Besonderheit lag dabei im zu verarbeitenden Material, das sich als großes Werbebanner darstellte.

Seine besondere Strapazierfähigkeit und die Möglichkeit variierender Musterstellungen regten die Fantasie der Hobby-Schneiderinnen an. Die eine oder andere Nähmaschine hatte zwar so ihre Schwierigkeiten mit diesem speziellen "Stoff". Doch am Ende konnten die Unikate stolz das JFZ verlassen.