Calw Kunst, Theater und Musik zum Mitmachen

Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, die vorgestellten Ansätze in Praxisworkshops selbst nachzuvollziehen und zu vertiefen. Die Künstler Lothar Hudy und Doris Stamm bieten kreative Arbeit mit Glasmosaik sowie Kupfer an. Anita Leipersberger stellt griechische Folkloretänze zum Mitmachen vor. Fausto Ruque und Karin Kriese laden zum gemeinsamen Musizieren ein. Andreas Jendrusch bietet einen Theaterworkshop an. Angestrebt ist ein intensiver Austausch zwischen Teilnehmern und Dozenten aller Genres; Infos: www.stadtlandkultur.de; Kontakt: info@stadtlandkultur.de.