Calw Kundenspiegel: Zufriedenheit sinkt leicht

900 Personen befragt

Das ergibt Platz 76 von 130 untersuchten Orten. Ein kleiner Rückschlag im Vergleich zum ersten Calwer Kundenspiegel vor drei Jahren, wie das Marktforschungsinstituts mf Consulting Dieter Grett mitteilt. Damals lag der Zufriedenheitsgrad bei 84,9 Prozent.

Im April und im Mai haben Interviewer dieses niederbayerischen Instituts nach 2014 wieder rund 900 Personen danach befragt, in welchen der 76 auf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den vergangenen zwölf Monaten etwas gekauft haben und wie dort die Beratung war. Die meisten gaben an, zufrieden mit den Leistungen zu sein.