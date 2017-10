Calw Kunde übernimmt Feinkostladen

"Da ich nach 25 Jahren aus der Schichtarbeit heraus wollte und die Bedingungen passten, starte ich nun einen Neuanfang", fasste Carnevale zusammen. Zuvor allerdings hat er den Raum in dem markanten Gewölbe neu gestaltet, wie zahlreiche Stammkunden erkennen konnten.

Italienischer Bäcker

Und nicht nur das: Carnevale veränderte das Angebot der italienischen Spezialitäten in einigen Bereichen. "Künftig wird es Wurst und Käse an der Frischetheke geben", verwies er auf eine markante Neuerung. Darüber hinaus hat er einen italienischen Bäcker gefunden, von dem er ein Sortiment an Backwaren bezieht.