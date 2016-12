Calw Kuhn zieht sich aus dem Landtag zurück

Der pensionierte Facharzt für Allgemeinmedizin leitete unter anderem die Eröffnung der 16. Wahlperiode des Landtags am 11. Mai als Alterspräsident. Im Juli gehörte Kuhn zu den 13 Abgeordneten, die unter der Führung von Jörg Meuthen die AfD-Fraktion vorübergehend verließen.

In einer schriftlichen Mitteilung gab der 76-Jährige das Alter und gesundheitliche Gründe für seinen Rückzug an. "Was ich mit Idealismus und Mut begonnen habe, hat sich bald als kräftezehrend erwiesen. Ich habe meine Belastbarkeit überschätzt", so Kuhn. Daher habe er sich dazu entschlossen, sein Mandat zum Jahresende niederzulegen. Da er sich seiner Verantwortung gegenüber seinen Wählern bewusst sei, sei ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen.

In Kuhns Fußstapfen als AfD-Abgeordneter für den Kreis Calw wird sein Stellvertreter Klaus Dürr aus Wildberg-Sulz treten. "Er ist als mein Stellvertreter bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen und sich nach Kräften zum Wohle unserer Region und des Landes einzusetzen", teilte Kuhn gestern mit.