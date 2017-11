Calw Kripo: Calw hat als Standort Priorität

Besonders wichtig: Die derzeit bestehenden Reviere und Polizeiposten sollen bestehen bleiben, auch an der personellen Besetzung dort werde sich nichts verschlechtern.

So weit so gut. Doch wo soll die Kriminalpolizeidirektion in Zukunft ihren Sitz haben? Tritschs Antwort auf diese Frage, die Rat Bernhard Stopper (NLC) in den Raum gestellt hatte, fiel eindeutig aus: Laut Kabinettsbeschluss sei die Stadt Calw vorgesehen – außer es gebe "faktische Unmöglichkeiten", die dieses Vorhaben verhindern. Konkret gesagt: "Wenn die Polizei ein Dach braucht und es ist kein Dach da", erklärte der Polizeidirektor. Wenn also weder entsprechende Räume noch ein passender Standort für einen etwaigen Neubau gefunden werden könnten, ohne den Kostenrahmen zu sprengen. Wichtig sei auch, dass die Räumlichkeiten fachlich definierten Anforderungen entsprechen, damit die Kriminalpolizei ihrer Aufgabe nachkommen könne. Klar ist für Tritsch aber auch: "Für mich hat die Stadt Calw als Standort Priorität."

Eine Aufteilung auf die bisherigen Standorte der Polizei in Calw – Wiesenweg, Badstraße und Schlossberg – sieht der Polizeidirektor indes skeptisch; gewünscht sei eine "alles unter einem Dach"-Lösung. Wobei der Schlossberg allein aus einsatztaktischen Gründen kein guter Standort sei, nicht zuletzt, weil die Polizei dort aufgrund der Lage sowie der Zufahrtswege viel zu leicht blockiert und am ausrücken gehindert werden könne.

Oberbürgermeister Ralf Eggert verstand die Ausführungen Tritschs letztlich auch als Auftrag an die Stadt und den Gemeinderat, nun einen wettbewerbsfähigen Standort zu finden, wo die Kriminalpolizei untergebracht werden könnte. "Das nehmen wir jetzt mit, damit wir rechtzeitig ein Portfolio anbieten können", sagte Eggert. "Wenn wir das schaffen, kommt die Kriminalpolizei nach Calw."