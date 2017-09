Calw Kreißsaal-Schließung darf sich nicht wiederholen

Ralf Recklies (SPD) regte daraufhin an, eine Art Petition an den Kreistag zu verfassen, damit dieser sich an den Bund wende. Letzterer solle aufgefordert werden, die Bedingungen für Hebammen – unter anderem was die Versicherung betreffe – zu verbessern, um den Beruf attraktiver zu machen. Adrian Hettwer (GfC) meinte jedoch, die Situation sei bekannt, eine Petition helfe deshalb nicht.

Eggert schlug letztlich vor, einen Brief an den Vorsitzenden der Geschäftsführung des Klinikverbundes Südwest, Jörg Noetzel, zu schreiben. Darin erklärt der OB, dass nur ein kleiner Teil der Calwer Gemeinderäte überzeugt sei, "dass die Geschäftsführung alles unternimmt, um die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Calw zu erhalten und zu stärken". Darüber hinaus stehe der Vorwurf im Raum, dass "durch Behinderungen der Ärzte, des Pflegepersonals und Verzögerungen und Erschwernisse bei der Nachbesetzung offener Stellen bewusst das Krankenhaus und seine Mitarbeiter beeinträchtigt werden".

Der Brief endet mit der Forderung, dass sich eine solche Situation nicht wiederholen dürfe und dass dafür alles getan werden müsse.

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Calw anerkennt, dass die Besetzung von freien Stellen von Hebammen, Pflegekräften und Ärzten eine Herausforderung darstellt. Er würdigt ausdrücklich, dass durch Personal aus anderen Standorten eine Unterstützung erfolgt ist, was seinerzeit auch wesentlicher Grund für den Beitritt in die Holding war.

Gleichwohl fordert der Gemeinderat den oben genannten Personenkreis (Geschäftsführung der Holding, des Kreiskrankenhauses Calw und die Personalabteilung, Anm. d. Red.) auf, künftige Leistungseinschränkungen des Kreiskrankenhauses Calw durch eine vorausschauende und engagierte Personalpolitik zu vermeiden.

Nachdem binnen eines halben Jahres nun zweimal die Geburtshilfe in Calw zeitweise geschlossen werden muss, sieht der Gemeinderat den Bestand der Abteilung bei einer Wiederholung dieser Situation als ernsthaft gefährdet an. Die Sorge um Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung von Stellen betrifft ausdrücklich auch andere Abteilungen des Krankenhauses, also alle Ärzte, das Pflegepersonal sowie die Verwaltungsmitarbeiter.