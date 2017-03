Calw Kreis ist auf Weg zur Modellregion

Seit dem 1. März können, Interessenten entsprechende Anträge einreichen, erläuterte Becker. Ihr sei es ein Anliegen gewesen, dass alle 31 Anträge sofort an diesem Tag rausgegangen sind. Bei der Förderung gehe es nämlich nach dem "Windhund-Prinzip": Wer zuerst kommt mahlt zuerst. Die ENCW, so Becker, befinde sich da wahrscheinlich in Konkurrenz mit den ganz großen Unternehmen wie EnBW oder RWE. Aber sie sei vorsichtig optimistisch, dass es mit der Förderung klappt.

Und wenn doch nicht? Dann, so Becker und Auer, werden die weiteren Ladestationen trotzdem installiert. Bis Mitte nächsten Jahres sollen sie stehen. Davon werden dann auch Partner profitieren, die die ENCW im Vorfeld gezielt angesprochen hat.

Unterschiedliche Partner

Kommunen wie Bad Herrenalb, Bad Wildbad sowie Bad Teinach-Zavelstein befinden sich darunter und Unternehmen wie Wackenhut Nagold, Autohaus Lohre Ostelsheim, Sparkasse Pforzheim Calw, Mewa Haiterbach und Genth­ner Industrietechnik Althengstett. Der "Ochsen" in Höfen macht ebenfalls mit. Und der TSV Calw, der eine solche Ladestation für sein neues Sportzen­trum bekommt. Die Installation der Ladeeinrichtungen in Calw behält sich die ENCW vor.

Schon jetzt, so Auer, engagiere sich dieses Calwer Unternehmen in Sachen Elektromobilität wie kein anderer Energieversorger in ganz Baden-Württemberg und wahrscheinlich auch in Deutschland. Wenn das Ladenstationennetz wie geplant ausgebaut ist, sei der Landkreis Calw auf diesem Gebiet Modellregion für ganz Deutschland.