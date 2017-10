Calw Kreis Calw wird seinem Ruf echt gerecht

Schon bald zieht es ihn in die Landeshauptstadt, wo er im Innenministerium arbeitet. Seine internationalen Erfahrungen kommen ihm bei seiner nächsten Station zugute: dem europäischen auswärtigen Dienst, der damals unter der Leitung von Catherine Ashton stand und heute von Federica Mogherini geführt wird. Dort organisiert Danner die Fortbildungen für die Diplomaten.

Europa wird auch den weiteren Lebensweg von Zeno Danner bestimmen. Sechs Jahre arbeitet er in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg in Brüssel als Vertreter des Verkehrsministers in der EU-Hauptstadt. "Dort habe ich wertvolle Erfahrungen gesammelt", erzählt er. Er habe viele Kontakte zur Landesregierung gepflegt und habe dadurch die Scheu vor großen Namen und Posten abgelegt. Darüber hinaus habe er überblicksartig arbeiten müssen, wozu eine schnelle Auffassungsgabe gehöre. "Und ich hatte repräsentative Aufgaben, deren Bewältigung mir jetzt im neuen Amt besonders hilft", ergänzt er mit einem schelmischen Lächeln.

Doch es ist nicht nur das Repräsentative, was für ihn Brüssel mit Calw durchaus vergleichbar macht. "Hier wie dort gibt es viele Leute aus der Praxis und nicht so viele Politiker", erzählt Danner. "Und die Aufgaben sind hier wie dort sehr vielfältig."

Eine seiner ersten Aufgaben im neuen Amt in Calw ist derzeit, möglichst schnell den Kreis, seine handelnden Personen, seine Firmen und Vieles mehr kennenzulernen. Noch bevor er einen Bürgermeister oder eine Firma besucht hat, hat sich eine Prophezeiung erfüllt. "Als ich in Stuttgart erzählt habe, dass meine nächste Station der Kreis Calw sein könnte oder würde, hat man mir gesagt, dass dort wirklich was geht", erinnert sich Zeno Danner. "Und das ist tatsächlich so. Vor allem Landrat Helmut Riegger hat viele Ideen und Visionen und treibt diese voran."

Und weil Riegger die Visionen für den Kreis hat, sieht Danner seine Aufgaben derzeit auf anderen Feldern. Etwa auf dem, die Verwaltung so aufzustellen, dass sie "dem Bürger zugewandt" ist und nicht von oben herab agiert. "Wir sollten unser Vorgehen den Menschen erklären und bei Problemen nach Lösungen suchen", so Danner, der das Landratsamt idealerweise als "einladendes Haus" verstanden wissen will.

Das gilt für ihn im Übrigen nicht nur für die Bürger, sondern auch für die vielen Mitarbeiter in der Behörde. "Für sie muss man ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine gute Atmosphäre schaffen. Und ihnen auch Wertschätzung zeigen und entgegen bringen", sagt der neue Erste Landesbeamte.

"Frank Wiehe hat große Fußstapfen hinterlassen"

Große Tipps vom Vorgänger, wie er seine neue Aufgabe bewältigen kann, gab es übrigens nicht. Die Übergabe mit Vorgänger Frank Wiehe sei in einem lockeren Gespräch bei Bier und Apfelschorle vonstatten gegangen. Inhaltlich habe man sich da kaum ausgetauscht, aber Danner hat eines bemerkt. "Frank Wiehe hat große Fußstapfen hinterlassen. Es läuft hier sehr gut. Da muss ich mich wirklich anstrengen, um da mitzuhalten", sagt Zeno Danner mit einem Lächeln. "Aber diese Herausforderung nehme ich gerne an."