Calw Kreativität und Genauigkeit gefordert

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die Ergebnisse bekannt gegeben. Die Prüfungsvorsitzende, Steffi Schien, aus Wildberg, begrüßte die Runde und beglückwünschte die neue Gesellin sowie alle neuen Gesellen. Sie bedankte sich beim stellvertretenden Schulleiter Frank Eckert und lobte die gute Zusammenarbeit zwischen der Johann-Georg-Doertenbach-Schule und den Ausbildungsbetrieben.

Eine besonders gute Leistung lieferten Sabine Klaiss vom Malerbetrieb Kirn aus Altensteig und Nico Alpermann vom Malerbetrieb Ellenberger aus Nagold ab. Beide sind deshalb mit ihren Arbeiten beim Wettbewerb der Handwerkskammer Karlsruhe angemeldet, in dem eine Jury die besten drei Prüfungsergebnisse aller Prüflinge im Kammerbezirk Karlsruhe auswählt und prämiert. Bester bei den Fahrzeuglackierern war Fuat Perktas von Wagon Automotive in Nagold.

Duale Ausbildung

Wer diesen abwechslungsreichen Beruf erlernen will, beginnt mit der einjährigen Berufsfachschule. Danach sind es bis zur Gesellenprüfung noch zwei Jahre duale Ausbildung im Betrieb und Berufsschule. Abiturienten können die Ausbildung auch in zwei Jahren und Realschüler in zweieinhalb Jahren absolvieren.

Für kreative junge Leute mit handwerklichem Geschick und Spaß an Farbe sowie Gestaltung gibt es noch freie Ausbildungsplätze.

Weitere Informationen: www.jgds-calw.de