Calw Kreativität steht im Vordergrund

Denn die Bildungseinrichtung in der ehemaligen Schwesternschule ist ausgewählte Partnerschule der Ersatzkasse DAK und "Cleven-Stiftung" für gesunde Entwicklung von Kindern für deren Großprojekt "fit4future".

Und dafür wurde die Waldorfschule zum Start des dreijährigen Projekts mit Sportgeräten ausgestattet, die Kinder zusätzlich zu Bewegung animiert. Im kommenden Jahr wird das Projekt um den Themenbereich Ernährung erweitert und das dritte Jahr widmet sich der geistigen Fitness. Insgesamt erfolgt eine wissenschaftliche Begleitung, für die auch die Calwer Emil-Molt-Schule ihre Erkenntnisse dokumentiert. Eifrig nahmen die Mädchen und Jungen beim Herbstfest die Geräte in Beschlag und tobten sich aus. Gerne wurde zwischendurch dann das Puppenspiel Rumpelstilzchen angeschaut.

Neben reichhaltigen Speisenangeboten konnten die Besucher Informationen zur Ausrichtung der Pädagogik in der Schule erhalten und selbst kreativ tätig werden. Ob Kürbis oder Holz schnitzen sowie Kerzen ziehen, alle Angebote hatten mit Kreativität zu tun. Und so herrschte in den Räumen und im Garten reger Betrieb durch die Besucher.