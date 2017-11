Calw Kreativ und lecker für den guten Zweck

Erneut zeugte der Markt von Kreativität in Sachen Schmuck, Malereien, kleine und große Kunstwerke aus Holz, Stein, Tuch oder Filz, Gestricktes und Gehäkeltes bis hin zu süßen Überraschungen in Legosteinen. Der Dachteler Markt bietet vor allem für die regional schaffenden Künstler aus angrenzenden Landkreisen eine Plattform. "Hier kennen sich viele Leute, hier stimmt die Kommunikation, von der familiären Atomsphäre profitieren am Ende alle Seiten", so Boller.