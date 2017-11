Calw Krankenhaus: Kommt es zum Bürgerbegehren?

Doch wie würde ein solches Bürgerbegehren ablaufen? Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen? Oberbürgermeister Ralf Eggert erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung die Grundlagen des Prozesses.

Ein Bürgerbegehren ist gewissermaßen die Vorstufe zu einem Bürgerentscheid. Bevor ersteres in Angriff genommen werden könne, so Eggert, müsse der Gemeinderat überprüfen, ob das Bürgerbegehren den gesetzlich vorgegebenen formalen Vorschriften entspreche. Dazu zähle unter anderem, dass eine eindeutige Frage formuliert sein müsse, die sich im besten Fall mit "Ja" oder "Nein" beantworten lasse. Darüber hinaus dürfe sich ein Bürgerbegehren stets nur auf einen Sachverhalt beziehen.

Im Falle des ersten Entwurfes von Lehmann tauchen hierbei die ersten Schwierigkeiten auf, weil der ehemalige OB in seinem Text zwei Themenkomplexe, die sachlich nicht in einem Zusammenhang stehen, vermische. So wende sich Lehmann einerseits gegen die Umwandlung des Stammheimer Felds in ein Sondergebiet für den Neubau eines Krankenhauses, andererseits gegen das geplante Gewerbegebiet Lindenrain zwischen Stammheim und Deckenpfronn, bei der Abzweigung Richtung Holzbronn.

Sollte der Wunsch bestehen, über beide Fälle zu entscheiden, müssten dazu zwei verschiedene Bürgerbegehren gestartet werden – da die Bürger zu diesen beiden Themen schließlich jeweils eine andere Meinung vertreten könnten.

Ist ein Bürgerbegehren formal korrekt, folge der nächste Schritt, so Eggert. Dann gebe es eine bestimmte Frist, binnen derer Unterschriften gesammelt werden könnten. Im Anschluss werde geprüft, ob die Unterstützer auch wirklich Bürger der Stadt Calw sind, da nur diese sich beteiligen dürfen. Wird ein Quorum von sieben Prozent erreicht – wenn also etwa 1300 der rund 18 600 abstimmungsberechtigten Bürger unterschreiben – wäre ein Bürgerentscheid die Folge, an den der Gemeinderat gebunden wäre.

Doch welche Folge könnte es haben, wenn der Krankenhaus-Neubau gefährdet werden würde, weil die Stadt kein Grundstück zur Verfügung stellen kann?

Dazu äußert man sich im Landratsamt zurückhaltend "Wir richten unsere Planungen auf den Standort Stammheimer Feld aus", erklärte Claudia Krause, Leiterin der Zentralen Steuerung im Landratsamt, auf Anfrage unserer Zeitung. "Dieser Standort ist in dem Gutachten zur Standortfindung als der geeignetste übrig geblieben. Wir beschäftigen uns nicht mit der Frage ›Was wäre wenn?‹ Das ist Sache des Gemeinderats. Wir gehen vielmehr davon aus, dass der Landkreis das Grundstück erwerben kann und beschäftigen uns nicht mit Alternativen."